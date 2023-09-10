В ДНР заявили о безуспешных попытках Киева сорвать выборы обстрелами

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что Киев не сможет сорвать выборы в регионе

Киев не сможет сорвать выборы в Донецкой народной республике (ДНР) даже при помощи обстрелов. Такое мнение выразил врио главы региона Денис Пушилин, чьи слова приводит ТАСС.

«Как бы Украина ни пыталась всеми возможными доступными способами сорвать избирательный процесс, не получается, а использует она достаточно много способов, в том числе откровенные обстрелы», — пояснил он.

Политик также отметил, что голосование в республике проходит вопреки трудностям, которые создает Украина.

С 8 по 10 сентября по всей России пройдет более четырех тысяч голосований в 85 регионах — исключение составят только Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. На 34 тысячи различных мандатов и должностей претендует более 81 тысячи кандидатов. Проголосовать имеют право до 65 миллионов избирателей.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова озвучила данные о ходе голосования по состоянию на 9 сентября 20:00 и рассказала о продолжении атак на систему дистанционного электронного голосования.