В США заявили о расколе между республиканцами из-за финансирования Украины

WP: между республиканцами в США начинается раскол из-за финансирования Украины

Между представителями Республиканской партии в США начинается раскол из-за вопроса о финансировании Украины. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

В материале отмечается, что республиканец Митч Макконнелл выразил поддержку в Сенате, чтобы добавить запрос президента США Джо Байдена на экстренное финансирование в размере 40 миллиардов долларов к ожидаемому законопроекту о временном финансировании.

«Он нанес удар по крайне правому флангу Республиканской партии в Палате представителей, который присоединился к бывшему президенту Дональду Трампу в том, что Украина не стоит столько денег», — говорится в материале.

Ранее WP писала, что руководству США с каждым разом будет все труднее добиваться от американских законодателей выделения денег из бюджета на предоставление помощи Киеву.

Как уточнило издание, в основном это связано с республиканцами, некоторые из которых настаивают на отказе от значительных трат на Украину.

