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18:37, 10 сентября 2023Ценности

Белла Хадид снялась в образе лысого робота

Фото: Carlijn Jacobs / Courtesy of Heaven by Marc Jacobs

Американская модель Белла Хадид снялась в образе лысого робота для осенней коллекции Heaven by Marc Jacobs, вдохновленной искусственным интеллектом. Снимки появились на странице бренда в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На одном из снимков модель позирует обнаженной и лысой. Ее украшает футуристичная серьга-кафф. На других фотографиях Хадид запечатлена в образах, вдохновленных 2000-ми годами, а также со своей версией андроида.

Пользователи соцсети отметили, что модель выглядит прекрасно, а также обрадовались ее возвращению. «Королева вернулась», — прокомментировали они.

В августе сообщалось, что Белла Хадид, вернулась к работе после прохождения лечения из-за обострения тяжелой болезни Лайма. При этом ее внешний вид встревожил фанатов. Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу инфлюэнсерши.

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    Варвара Кошечкина
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