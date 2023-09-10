Американская модель Белла Хадид снялась в образе лысого робота для осенней коллекции Heaven by Marc Jacobs, вдохновленной искусственным интеллектом. Снимки появились на странице бренда в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На одном из снимков модель позирует обнаженной и лысой. Ее украшает футуристичная серьга-кафф. На других фотографиях Хадид запечатлена в образах, вдохновленных 2000-ми годами, а также со своей версией андроида.

Пользователи соцсети отметили, что модель выглядит прекрасно, а также обрадовались ее возвращению. «Королева вернулась», — прокомментировали они.

В августе сообщалось, что Белла Хадид, вернулась к работе после прохождения лечения из-за обострения тяжелой болезни Лайма. При этом ее внешний вид встревожил фанатов. Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу инфлюэнсерши.