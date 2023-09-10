Китайский премьер назвал КНР и ЕС «основными силами многополярного мира»

Премьер-министр КНР Цян призвал ЕС сотрудничать для «защиты от неопределенности»

Китай и Европейский союз (ЕС) являются двумя «основными силами многополярного мира» и должны усилить сотрудничество для «защиты от неопределенности» в международной ситуации. Об этом заявил премьер-министр КНР Ли Цян на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, его цитирует пресс-служба китайского МИД.

Как полагает глава правительства, в XXI веке именно Пекин и Брюссель занимают роли двигателей глобального развития человечества, а потому должны наращивать кооперацию, несмотря на существующие противоречия.

«Развитие и открытость Китая приносят Европе и всему миру возможности, а не риски», — сказал Цян.

Премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян представляет страну на саммите G20 в Индии, который проходит в Нью-Дели 9-10 сентября. Глава республики Си Цзиньпин официально отказался ехать на саммит, в американской прессе это объяснили его «императорским мышлением».