Нежелание Си Цзиньпина присутствовать на саммите G20 объяснили

Bloomberg: пренебрежение Си Цзиньпина G20 говорит о его «императорском мышлении»

Нежелание председателя КНР Си Цзиньпина присутствовать на саммите G20 говорит об «императорском мышлении» китайского лидера. Об этом пишет Bloomberg.

Глава Китая присутствовал на каждом саммите лидеров «Большой двадцатки» с момента прихода к власти в 2012 году. Отмечается, что теперь Си придерживается другого подхода, уклоняясь от событий, на которых он, вероятно, столкнется с непростыми вопросами относительно экономической траектории Китая, позиции Пекина в отношении Тайваня и его поддержки России.

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По словам Альфреда Ву, доцента Школы государственной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура, Си Цзиньпин сейчас находится в «мышлении императора» и ожидает, что высокопоставленные лица придут к нему. Лидеры Германии и Франции, а также четыре старших помощника администрации Байдена посетили Пекин после того, как Китай снял ковидные ограничения.

«Си Цзиньпин пользуется очень высоким статусом, когда принимает иностранных гостей у себя дома. Он также получил особое отношение на саммите БРИКС. Но вряд ли он получит его на G-20», — объяснил Ву.

Ранее американский президент Джо Байден выразил разочарование из-за предстоящего возможного отсутствия председателя КНР Си Цзиньпина на саммите «Группы двадцати» (G20) в Индии.

Агентство Reuters сообщило, что Си Цзиньпин пропустит G20 в Индии. Премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября.

Президент России Владимир Путин также пропустит саммит. По его поручению российскую делегацию на встрече возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.