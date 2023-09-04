Байден выразил разочарование возможным отсутствием Си Цзиньпина на G20

Fox News: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на G20 в Индии

Американский президент Джо Байден выразил разочарование из-за предстоящего возможного отсутствия председателя КНР Си Цзиньпина на саммите «Группы двадцати» (G20) в Индии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Политик пообщался с журналистами в Рехобот-Бич. «Байден заявил, что "разочарован" из-за отсутствия лидера Китая Си Цзиньпина на саммите G20 на этой неделе в Индии», — уточнил телеканал.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Си Цзиньпин пропустит G20 в Индии. Премьер Ли Цян будет представлять Китай на саммите 9-10 сентября.

Президент России Владимир Путин также пропустит саммит. По его поручению российскую делегацию на встрече возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.