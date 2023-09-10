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12:53, 10 сентября 2023Мир

Британия обеспокоилась вмешательством Пекина в дела Лондона

Премьер Британии выразил обеспокоенность вмешательством Пекина в дела страны
СюжетСаммит G20

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал, что Лондон обеспокоен вмешательством Пекина в дела страны. Об этом он заявил премьеру Госсовета КНР Ли Цяну на полях саммита «Большой двадцатки» (G20), сообщает газета Telegraph.

«Премьер-министр встретился с премьером Ли Цяном и выразил серьезную обеспокоенность вмешательством Китая в парламентскую демократию Великобритании», — приводит газета слова представителя Даунинг-стрит.

Ранее стало известно, что полиция Лондона задержала помощника депутата британского парламента по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Уточняется, что сфера деятельности референта включала в себя внешнеполитические вопросы. Он также участвовал в обсуждениях ключевых вопросов сотрудничества с КНР.

По предварительной информации, задержанный имел связи с рядом высокопоставленных членов консервативной партии, у которых есть доступ к секретной документации.

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    Никита Абрамов
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