Воробьев набрал больше 84 процентов голосов на выборах главы Подмосковья

ЦИК: губернатор Воробьев набрал 84,01% голосов при обработке 10,39% бюллетеней

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,01 процентами после обработки 10,39 процентов бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

За пост главы Московской области борются четыре человека. На втором месте на выборах губернатора Подмосковья Александр Наумов (6,04 процента), на третьем — Кирилл Жигарев (4,88 процента). Анатолий Никитин находится на четвертом месте с 3,85 процентами голосов.

Ранее во всех регионах России завершись выборы в ходе единого дня голосования. С 8 по 10 сентября в Подмосковье прошло 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.