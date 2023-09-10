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22:02, 10 сентября 2023Россия

Воробьев набрал больше 84 процентов голосов на выборах главы Подмосковья

ЦИК: губернатор Воробьев набрал 84,01% голосов при обработке 10,39% бюллетеней

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах главы Подмосковья с 84,01 процентами после обработки 10,39 процентов бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК.

За пост главы Московской области борются четыре человека. На втором месте на выборах губернатора Подмосковья Александр Наумов (6,04 процента), на третьем — Кирилл Жигарев (4,88 процента). Анатолий Никитин находится на четвертом месте с 3,85 процентами голосов.

Ранее во всех регионах России завершись выборы в ходе единого дня голосования. С 8 по 10 сентября в Подмосковье прошло 12 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17 и более 200 депутатов в органы местного самоуправления.

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    Марина Совина
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