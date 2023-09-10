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08:00, 10 сентября 2023Россия

Российский военный предрек изменения в зоне СВО к заморозкам

Полковник Кнутов: к заморозкам шанс на победу у ВС РФ будет выше, чем у ВСУ

Фото: РИА Новости

К заморозкам шанс на победу у Вооруженных сил России будет гораздо выше, чем у украинских войск, считает военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Военный эксперт напомнил, что примерно через месяц в зоне специальной военной операции (СВО) начнется сезон дождей.

«Это приведет к тому, что фронт будет стабилизирован. И наши войска, и украинские войска будут заниматься перегруппировкой сил, ремонтом техники, подтягиванием резервов, восстановление боевой готовности. И как только ударят первые заморозки, грунт станет более-менее твердым, то активные действия продолжатся», — спрогнозировал Кнутов.

Я полагаю, что к этому периоду у нас шансы будут гораздо больше, чем у украинских войск

Юрий Кнутовполковник в отставке

Ранее в Минобороны сообщили, что за прошедшую неделю российская армия отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении.

Общие потери украинской стороны, по данным оборонного ведомства, на данном направлении составили свыше 1230 военнослужащих, 24 бронированные машины, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии.

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