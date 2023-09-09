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13:07, 9 сентября 2023Россия

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на южнодонецком направлении

МО: за неделю войска отразили четыре атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За прошедшую неделю российские войска отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщили журналистам в Минобороны.

Общие потери украинской стороны на данном направлении составили свыше 1230 военнослужащих, 24 бронированные машины, 37 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии, раскрыли данные в оборонном ведомстве.

Кроме того, за неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов по территории Украины высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами.

Ранее бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон обвинил Вашингтон в том, что он дает ложную информацию об успехе контрнаступления ВСУ. Он также отметил, что Вашингтон не понимает оборонительную тактику Москвы.

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