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13:05, 9 сентября 2023Россия

Армия России за неделю нанесла шесть групповых ударов по Украине

Минобороны: за неделю нанесены шесть групповых ударов по территории Украины
СюжетРоссийские войска

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За неделю российские войска нанесли шесть групповых ударов по территории Украины высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В Минобороны уточнили, что в период со 2 по 9 сентября удары были нанесены по объектам радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсионных групп ВСУ и представителей «Русского добровольческого корпуса».

Также, пояснил представитель военного ведомства, российским войскам удалось нарушить работу систем стратегической радиотехнической разведки и материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях.

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За предыдущую неделю российские войска нанесли пять групповых ударов по объектам на территории Украины. В период с 25 августа по 1 сентября были уничтожены пункты управления, разведывательные центры противника, а также места хранения боеприпасов и аэродромы.

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    Александра Лисица
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