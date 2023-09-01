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15:27, 1 сентября 2023Россия

Армия России за неделю нанесла пять групповых ударов по территории Украины

Минобороны: за неделю нанесены пять групповых ударов по территории Украины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За неделю российские войска нанесли пять групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В период с 25 августа по 1 сентября были пункты управления, разведывательные центры противника, а также места хранения боеприпасов и аэродромы, пояснил представитель военного ведомства.

В результате успешных действий российских военнослужащих было нарушено управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины, добавили в Минобороны.

1 сентября Минобороны сообщило о сорванной попытке украинских войск высадиться в Крыму. Это стало возможно благодаря установлению постоянного контроля акватории Черного моря Черноморским флотом России, пояснили в министерстве.

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    Алан Босиков
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