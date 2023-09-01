Армия России за неделю нанесла пять групповых ударов по территории Украины
За неделю российские войска нанесли пять групповых ударов по объектам на территории Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В период с 25 августа по 1 сентября были пункты управления, разведывательные центры противника, а также места хранения боеприпасов и аэродромы, пояснил представитель военного ведомства.
В результате успешных действий российских военнослужащих было нарушено управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины, добавили в Минобороны.
1 сентября Минобороны сообщило о сорванной попытке украинских войск высадиться в Крыму. Это стало возможно благодаря установлению постоянного контроля акватории Черного моря Черноморским флотом России, пояснили в министерстве.