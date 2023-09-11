В США высказались по поводу поставок ATACMS Украине

Госдепартамент: США не изменили свою позицию по поводу поставок Украине ATACMS

США не изменили свою позицию по поводу возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

По его словам, Соединенные Штату не передают ATACMS Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Скажу только, что эти разговоры у нас с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства США. Однако на этом этапе у нас нет новой позиции, о которой можно было бы объявить», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях обсудить с американским коллегой Джо Байденом поставку дальнобойных ракет ATACMS. По его словам, Киев планирует получить подобный тип вооружения уже осенью.

10 сентября Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден в скором времени может принять положительное решение об отправке ВСУ ракет ATACMS.