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13:20, 11 сентября 2023Бывший СССР

Стали известны детали уничтожения британского танка Challenger 2

Российский боец Пастырь рассказал, как подбил британский танк Challenger 2

Кадр: Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z»

Российский военный рассказал, как ему удалось уничтожить британский танк Challenger 2. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

Детали случившегося рассказал командир машинно-танковой батареи 108-го полка с позывным «Пастырь». По его словам, ночью ему стало известно о выдвижении вражеской техники и удалось засечь танк.

Утром расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» отработал по нему. Через несколько часов стало известно, что удалось подбить британский танк Challenger 2. После проверки с беспилотника эта информация подтвердилась.

По словам бойца, британский танк горит также, как и другие танки, никакой особой защиты у него нет. От отечественной техники он отличается только габаритами — он гораздо больше.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что российские войска уничтожили уже больше двух британских танков Challenger 2, которые Лондон передал Вооруженным силам Украины. Он отметил, что лучше будет, если эти события будут комментировать военные.

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    Александр Слабиев
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