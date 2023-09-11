Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:54, 11 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о новых подбитых танках Challenger 2

Балицкий: ВС РФ в Запорожской области уничтожили больше двух танков Challenger 2

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска (ВС РФ) уничтожили в Запорожской области уже больше двух британских танков Challenger 2, которые Лондон передал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные», — сказал он.

Ранее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ оставили подбитые танки Challenger 2 на поле боя. «Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — пояснил он.

Также выяснилось, что один из «Челленджеров» был подбит с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет». Танк уничтожили бойцы 104-го полка 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео последствий удара по детскому саду в российском городе

    Названы возможные сроки начала боевых полетов ВСУ на F-16

    Россиянам предложили ограничить рублевые переводы за рубеж

    В США заявили о возможном начале полетов ВСУ на F-16 уже зимой

    Россия заявила о приближении нового кризиса на Корейском полуострове

    Замеченная на юго-востоке Москвы свадебная карета ужаснула горожан

    22-летняя дочь Обамы прогулялась по улицам в бикини

    В Запорожской области рассказали о новых подбитых танках Challenger 2

    Пушилин предложил Западу вместо поставок ВСУ дать воду Африке

    Россиянин открыл стрельбу по остановке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости