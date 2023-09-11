Балицкий: ВС РФ в Запорожской области уничтожили больше двух танков Challenger 2

Российские войска (ВС РФ) уничтожили в Запорожской области уже больше двух британских танков Challenger 2, которые Лондон передал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«По нашим данным, уже больше чем второй, но я бы не хотел комментировать военных. Правильнее будет, если комментировать эти события будут военные», — сказал он.

Ранее глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ оставили подбитые танки Challenger 2 на поле боя. «Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — пояснил он.

Также выяснилось, что один из «Челленджеров» был подбит с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет». Танк уничтожили бойцы 104-го полка 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Воздушно-десантных войск России.