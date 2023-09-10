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18:56, 10 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ оставили на поле боя в Запорожской области подбитые танки Challenger 2

Рогов: подбитые танки Challenger 2 остались ржаветь на поле боя в Запорожье

Фото: Toby Melville / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили на поле боя в Запорожской области подбитые танки Challenger 2. Об этом заявил глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь», — пояснил он.

Ранее The Guardian заявило об уничтожении британского танка Challenger 2 впервые с начала применения в 1994 году. Позже Рогов сообщил об уничтожении второго танка. По его словам, танк был подбит с одного выстрела противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

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    Никита Абрамов
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