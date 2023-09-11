Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:58, 11 сентября 2023Наука и техника

Выявлен механизм эффективности спорта в профилактике деменции

Neuron: выявлено новое направление лечения болезни Альцгеймера

Фото: Lucas van Oort / Unsplash

Ученые Массачусетской больницы общего профиля (MGH) выявили механизм, обеспечивающий эффективность физической активности в профилактике болезни Альцгеймера. Это открытие позволит разработать новое направление лечения деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Neuron.

Ранее эти же специалисты создали первые 3D-модели болезни Альцгеймера на культуре человеческих клеток. Тогда исследователи продемонстрировали формирование основных признаков заболевания — скоплений бета-амилоидного белка, а также отложений тау-белка. Теперь на основе разработки удалось показать, как гормон ирисин, выделяемый во время занятий спортом, влияет на развитие патологических скоплений бета-амилоидного белка.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Авторы заметили, что эффект ирисина связан с повышенной активностью фермента неприлизина, выделяемого клетками мозга астроцитами. Предыдущие исследования на мышах также согласовываются с новыми выводами: у подопытных, выполняющих физические упражнения, наблюдался высокий уровень этого фермента. В конечном итоге это вызывало разрушение бета-амилоида. Кроме того, командой был идентифицирован рецептор интегрин aV/β5, с которым ирисин связывается на астроцитах, чтобы вызвать повышение уровня неприлизина в клетках.

Данные более ранних работ обнаружили, что введение ирисина в кровоток мышей приводит к проникновению ирисина в мозг — целевую область при лечении болезни Альцгеймера. Таким образом, ирисин может использоваться в качестве потенциально нового средства лечения и профилактики нейродегенеративного заболевания.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    В России подвели итоги выборов. Кто победил в единый день голосования?

    VK запустит эксклюзивное шоу

    Российский блогер подарил фанату кроссовки за сотни тысяч рублей на концерте

    Складной смартфон Microsoft признали устаревшим

    В России оценили сроки отказа от доллара в мире

    Оценена польза проекта мегамоста на Сахалин за полтриллиона рублей

    Россиянам разъяснили новые правила проезда на поездах

    В России отложили запуск «мебельной ипотеки»

    Пленный боец ВСУ попросил российское гражданство у Путина

    Тренер назвала пятиминутное упражнение для укрепления всего тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости