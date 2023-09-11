Российский суд выдал санкцию за заочный арест украинского мэра

В Москве суд заочно арестовал мэра Днепропетровска Филатова

Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова. Об этом сообщает РИА Новости.

Мера пресечения выдана в рамках уголовного дела о подстрекательстве к геноциду. МВД России объявило его в розыск.

В апреле 2022 года Следственный комитет России возбудил дело против Филатова по статье о подстрекательстве к геноциду в связи с его высказыванием о россиянах в соцсети. Он заявил, что пришло время избавляться от этих «нелюдей» по всему миру.

Хамовнический суд Москвы заочно арестовал украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен в список экстремистов и террористов), владеющего компанией по производству водок «Хортица» и «Первак», за финансирование Вооруженных сил Украины.