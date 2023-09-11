МВД России объявило в розыск мэра Днепропетровска Бориса Филатова по статье УК

МВД России объявило в розыск мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова. Об этом сообщает РИА Новости.

В карточке из ведомственной базы сказано, что его разыскивают по статье УК.

В апреле 2022 года Следственный комитет России возбудил дело против Филатова по статье о подстрекательстве к геноциду. 3 апреля мэр Днепра, высказываясь о россиянах на своей странице в соцсети, заявил, что пришло время избавляться от этих «нелюдей» по всему миру.

Ранее Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на заочный арест украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен в список экстремистов и террористов), владеющего компанией по производству водок «Хортица» и «Первак», за финансирование Вооруженных сил Украины.