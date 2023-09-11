Российский полковник назвал цели ударов «Искандеров» в зоне СВО

Полковник Матвийчук: «Искандеры» на СВО используются по особо важным объектам

Российские военные во время специальной военной операции (СВО) на территории Украины используют снаряды ракетных комплексов «Искандер» только для особо важных целей. Об этом «Ленте.ру» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он назвал преимущества этого оружия.

Эта ракета применяется для поражения таких целей, как командные пункты, пункты хранения техники и вооружения, системы командных инстанций и элементы инфраструктуры типа подземные сооружения, сооружения в труднодоступных местах и тому подобное. Она применяется по особо важным объектам, по которым принимается решение о поражении командующим в зависимости от влияния этого объекта на ход и исход операции Анатолий Матвийчук военный эксперт, полковник в отставке

«"Искандер" — это новый тип наших ракет. Она может быть как в обычном снаряжении, так и в ядерном, но на Украине мы применяем только в обычном. Это ракета высокоточная, эффективно уходит от систем противоракетной обороны (ПРО) и практически неуязвима для всех существующих систем поражения, которые имеются на Украине. Дальность ее пуска — более 500 километров, точность примерно 1,5-2 километра кругового отклонения. Это абсолютно новая ракета, которая принята на вооружение российской армии», — рассказал он.

11 сентября Минобороны России показало видео пуска ракеты ракетного комплекса «Искандер» по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны уточнили, что ВСУ постоянно пытаются выследить «Искандеры», поскольку они поражают цели на большом расстоянии.