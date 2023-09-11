Пуск «Искандера» по командному пункту ВСУ показали на видео

Минобороны показало пуск ракеты ОТРК «Искандер» по командному пункту ВСУ

Минобороны России показало пуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» Западного военного округа по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры публикует РИА Новости.

На видео видно, как пусковая установка выезжает на замаскированную среди деревьев стартовую позицию. После непродолжительной подготовки происходит старт ракеты, затем машина уезжает с позиции, уходя от возможного ответного огня.

В Минобороны уточнили, что ВСУ постоянно пытаются выследить «Искандеры» из-за их способности беспрепятственно поражать цели на отдалении в 500 километров. Для этого они применяют разведывательные дроны, спутниковые системы наблюдения, западные радиолокационные станции, а также засылают диверсантов. «Все безрезультатно. Ракетчики спокойно, уверенно и результативно продолжают свою ювелирную работу», — заявили в военном ведомстве.