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15:49, 11 сентября 2023Забота о себе

Врачи опровергли популярное заблуждение о язве

Гастроэнтеролог Аарон Мартин опроверг, что бытовой стресс провоцирует язву

Фото: Imani Bahati / Unsplash

Стресс и питание сами по себе не провоцируют язву желудка или кишечника, считает врач-гастроэнтеролог Аарон Мартин. Популярное заблуждение о причинах появления заболевания он опроверг в беседе с HuffPost.

Мартин отметил, что стресс действительно является возможным провоцирующим фактором язвы, но речь обычно не идет о бытовом эмоциональном перенапряжении или беспокойстве. «Это скорее стресс человека, который очень болен и долгое время находится в больнице в отделении интенсивной терапии», — объяснил врач.

Гастроэнтеролог Хармони Эллисон назвала самой частой причиной развития язвенной болезни бактерию хеликобактер пилори (H. pylori), которая передается от человека к человеку при контакте с зараженной слюной, калом или рвотой. Попадая в желудок, продолжила врач, бактерия повреждает защитную оболочку, на этом месте под воздействием желудочного сока появляется язва. «Вторая по распространенности причина — это прием нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен, напроксен и аспирин», — считает врач.

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Кроме того, по словам Мартина, риск развития язвы повышается из-за курения и злоупотребления спиртными напитками. Он добавил, что к симптомам заболевания относится хроническая боль в животе, тошнота, стул черного цвета или со следами крови. Заметив тревожные симптомы, врач рекомендовал обратиться к специалисту.

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