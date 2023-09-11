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22:27, 11 сентября 2023Мир

Во Франции высказались о недопуске российских журналистов на речь Макрона

Париж назвал заявление РФ о недопуске журналистов на речь Макрона преувеличением
СюжетСаммит G20
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Amit Dave / Reuters

Министерство иностранных дел Франции ответило на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о недопуске российских журналистов на пресс-конференцию французского лидера Эммануэля Макрона в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Нью-Дели. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями», — заявили в ведомстве.

Ранее Захарова заявила, что российским журналистам не позволили присутствовать на пресс-конференции Макрона. «Причина такой дискриминации — и это было прямо озвучено сотрудником французской пресс-службы — в том, что журналист представляет именно российское СМИ», — написала она в своем Telegram-канале.

9 сентября сообщалось, что на саммите Группы двадцати журналисты выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться с флагом России. Журналистка Екатерина Надольская заявила, что флаг России также пользовался популярностью на БРИКС.

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    Марина Совина
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