В Совфеде отреагировали на запрет ввозить россиянам смартфоны и авто в ЕС

Клишас назвал запрет ввозить в ЕС смартфоны и авто дискриминацией россия

Действия Евросоюза (ЕС), который запретил россиянам ввозить на свою территорию личные смартфоны и автомобили, являютя дискриминацией по паспорту, считает сенатор Андрей Клишас. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Мы неоднократно говорили, что санкции направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов. Дискриминация в чистом виде на основании паспорта», — отреагировал политик.

По его словам, только ответные ограничения для жителей ЕС со стороны России смогут повлиять на отмену таких правил.

10 сентября Еврокомиссия (ЕК) подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении россиян, в страны ЕС не разрешается въезд с личными смартфонами, автомобилями и косметикой, это может расцениваться как запрещенный импорт. Все транспортные средства, перечисленные в приложении XXI, в том числе код 8703 (легковые автомобили и другие транспортные средства для перевозки менее чем десяти человек), попадают под запрет, если они происходят из России или вывозятся из страны, пояснили там.

Впоследствии врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов назвал запрет на въезд россиян в ЕС со своими автомобилями, смартфонами и шампунями полным беспределом. Из-за действий европейских властей под ударом оказались товары для личного пользования, подчеркнул он.