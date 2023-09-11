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04:43, 11 сентября 2023Мир

Карл III поздравил Ким Чен Ына с юбилеем основания КНДР

ЦТАК: Король Британии Карл III поздравил Ким Чен Ына с юбилеем основания КНДР

Фото: Reuters

Король Великобритании Карл III поздравил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с 75-летием основания Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что поздравление поступило 9 сентября. Король пожелал народу КНДР светлого будущего.
По данным агентства, северокорейского лидера также поздравили президенты Алжира, Мозамбика, Конго, Сенегала, Сейшельских Островов, Намибии, Бангладеш, Азербайджана, Туркмении, Таджикистана, Непала, Сингапура, Филиппин, король Таиланда, король Бахрейна, президенты Белоруссии и России, председатель КНР и другие политики.

Обмен поздравлениями между королевской семьей Великобритании и Ким Чен Ыном длится происходит на протяжении долгих лет.

Ранее NYT сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре для встречи с российским главой Владимиром Путиным. По информации газеты, предполагаемая встреча пройдет во Владивостоке. Главы двух стран обсудят поставки вооружения.

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    Екатерина Подвигина
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