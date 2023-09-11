Лукашенко похвалил Эрдогана

Лукашенко: Эрдоган превзошел все ожидания турецкого народа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что тот превзошел все ожидания турецкого народа. Его слова передает БелТА.

Во время встречи с послом Турции Мустафой Озджаном Лукашенко заявил, что Белоруссия испытывает большой интерес к выстраиванию суверенной политики, чем занимается Анкара. Он признал, что это делается в интересах турецкого народа.

«В этом, конечно, ваш президент превзошел, можно сказать, всякие ожидания турецкого народа», — сказал белорусский лидер.

Также он пообещал оказывать поддержку для развития Турции. Но ожидает, что и Анкара подставит плечо в сложной ситуации.

«Хотел бы обсудить ряд вопросов, которые мы должны будем решить вместе с вами в ближайшее время», — сказал Лукашенко турецкому послу.

Ранее Лукашенко заявил, что и Турция, и Белоруссия выступают за дипломатическое решение украинского конфликта.