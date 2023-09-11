Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open

Теннисист Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале US Open-2023

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале US Open 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В решающей встрече спортсмен оказался слабее серба. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Джоковича. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут.

В полуфинале Медведев одержал победу над первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом. Матч завершился со счетом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.

Медведев занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Джокович расположился на второй строчке. US Open проходил в Нью-Йорке с 28 августа по 10 сентября. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет рекордные 65 миллионов долларов.

Медведев становился победителем US Open в 2021 году. Тогда он одержал победу над Джоковичем.