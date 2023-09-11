Медведев прокомментировал выборы в новых регионах России

Медведев: во время выборах в новых регионах «враг постоянно нагнетал страсти»

Во время выборов в четырех новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, «врач постоянно нагнетал страсти». Об этом, комментируя выборы, заявил заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его цитирует РИА Новости.

«Мы действительно должны поклониться всем людям, которые сегодня принимали участие в выборах… в очень сложных, небезопасных условиях, когда враг постоянно нагнетал страсти — это и прямые удары, прилеты, и психологическая война, которая ведется», — сказал политик.

Он назвал ценным голос любого избирателя, подчеркнув, что голос тех, кто живет в новых регионах, имеет абсолютное значение и является актом гражданского мужества.

Вечером в воскресенье, 11 сентября, во всех регионах России завершились выборы в ходе единого дня голосования. Россияне выбирали 21 губернатора и депутатов 20 региональных парламентов. В новых регионах выбирали региональные парламенты — там победила «Единая Россия».

В ходе выборов дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожил избирательный участок в одном из населенных пунктов Запорожской области, рассказал зампред ЦИК России Николай Булаев. По его словам, атака произошла около 02:05 по московскому времени, помещение было полностью разрушено. Людей там не оказалось. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала это терактом, на которое дал добро Запад.