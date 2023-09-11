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16:49, 11 сентября 2023Бывший СССР

На Украине назвали сумму ожидаемой западной помощи

Минфин Украины: рассчитываем в 2024 году получить $12-14 млрд западной помощи

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Минфине Украины назвали сумму ожидаемой западной помощи, в 2023 году ведомство рассчитывает получить 3,3 миллиарда долларов, а в 2024 году — 12-14 миллиардов долларов. Об этом заявил глава финансового ведомства Сергей Марченко передает «Интерфакс-Украина».

Марченко сказал, что до конца 2023 года Украина рассчитывает получить 3,3 миллиарда долларов для покрытия дефицита госбюджета. А в 2024 году — не меньше, чем в нынешнем, то есть около 12-14 миллиардов.

При этом он признал, что сейчас есть большая степень неопределенности в этом вопросе. «Надеемся, что как и в 2023 году, так и в 2024 году США будут вместе с нами», — сказал Марченко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что последние коррупционные скандалы не связаны с западной помощью Украине. По его словам, в скандалах фигурируют исключительно украинские деньги.

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    Александр Слабиев
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