Мошенники забрали у 94-летнего генерал-полковника более 600 тысяч рублей

В Москве мошенники выманили у 94-летнего генерал-полковника 635 тысяч рублей

В Москве мошенники выманили у 94-летнего генерал-полковника 635 тысяч рублей, обманув его по известной схеме. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, днем 9 сентября аферистка позвонила пенсионеру и представилась его внучкой, которая якобы стала виновницей аварии. Она быстро передала трубку «полицейскому», который заявил, что девушка может сесть в тюрьму, если не заплатить полтора миллиона рублей. Таких денег у мужчины не было, тогда злоумышленники согласились на сумму меньше. Он отдал им все свои накопления — завернул деньги в полотенце и вынес курьеру.

Позднее пострадавший позвонил внучке и узнал, что ни в какую аварию она не попадала. Тогда мужчина пошел в полицию. Возбуждено дело о мошенничестве.

Ранее в Нарьян-Маре задержали 27-летнего инспектора ДПС по подозрению в помощи телефонным мошенникам.