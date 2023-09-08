Российского полицейского заподозрили в помощи телефонным мошенникам

В НАО задержали полицейского, подозреваемого в помощи телефонным мошенникам

В городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа задержали 27-летнего инспектора ДПС по подозрению в помощи телефонным мошенникам, сообщает Baza в Telegram.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Он также был уволен из органов.

По данным источника издания, 7 сентября в городе было возбуждено несколько похожих уголовных дел. Потерпевшими по ним стали три местные жительницы, лишившиеся 100, 140 и 340 тысяч рублей. Женщины рассказали, что накануне им позвонили неизвестные и сообщили, что их родственники попали в аварию. Для помощи их родным звонящие потребовали деньги.

По версии следствия, забирать наличные приезжал инспектор ДПС. Не исключается, что лейтенант мог помогать злоумышленникам и другими способами — предоставлять данные о местных жителях из баз данных или подсказывать подходящее время для звонка.

