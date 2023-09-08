Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:15, 8 сентября 2023Силовые структуры

Российского полицейского заподозрили в помощи телефонным мошенникам

В НАО задержали полицейского, подозреваемого в помощи телефонным мошенникам

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа задержали 27-летнего инспектора ДПС по подозрению в помощи телефонным мошенникам, сообщает Baza в Telegram.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Он также был уволен из органов.

По данным источника издания, 7 сентября в городе было возбуждено несколько похожих уголовных дел. Потерпевшими по ним стали три местные жительницы, лишившиеся 100, 140 и 340 тысяч рублей. Женщины рассказали, что накануне им позвонили неизвестные и сообщили, что их родственники попали в аварию. Для помощи их родным звонящие потребовали деньги.

По версии следствия, забирать наличные приезжал инспектор ДПС. Не исключается, что лейтенант мог помогать злоумышленникам и другими способами — предоставлять данные о местных жителях из баз данных или подсказывать подходящее время для звонка.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    В Запорожской области подбит второй танк Challenger 2

    МИД России решительно осудил террористов в Мали

    Педофил ударил электрошокером и изнасиловал российскую школьницу

    Синоптик спрогнозировал срок наступления бабьего лета

    Раскрыт недорогой хороший планшет

    Названы четыре секрета здоровья и долголетия

    Блогерша раскрыла простые способы предотвратить старение кожи

    На Украине заявили о невосполнимых потерях после российских ударов

    Доходы России от продажи нефти и газа упали на 38 процентов

    Оценена опасность бушующего в Японии тайфуна для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости