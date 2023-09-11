Водолазы нашли пропавшего при крушении вертолета под Вологдой россиянина

МЧС: в Вологодской области нашли пропавшего при крушении вертолета мужчину

В Вологодской области водолазы нашли пропавшего при крушении вертолета мужчину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

Вечером 10 сентября частный вертолет упал в районе озера Воже в 130 километрах от областного центра.

Россиянина обнаружили в кабине затонувшего аппарата, начата работа по его подъему, отметили в МЧС.

По предварительным данным, вертолет Robinson летел слишком низко над водой, что привело к его падению. На борту находились три человека, двое госпитализированы, еще один до обнаружения числился пропавшим.