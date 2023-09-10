Названа предварительная причина крушения вертолета в Вологодской области

«112»: вертолет мог упасть под Вологдой из-за пилотирования на малой высоте

Предварительной причиной крушения вертолета в Вологодской области является пилотирование на слишком малой высоте. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

О падении частного вертолета в районе озера Воже стало известно вечером 10 сентября.

Аппарат летел слишком низко над водой, что привело к его падению, сообщает канал. Известно о троих пострадавших, одного из них спасти не удалось. На месте крушения работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Кировской области самолет Ан-2п экстренно приземлился неподалеку от одной из деревень. На борту «кукурузника», помимо пилота, находились четверо парашютистов.