Названа предварительная причина крушения вертолета в Вологодской области
«112»: вертолет мог упасть под Вологдой из-за пилотирования на малой высоте
Предварительной причиной крушения вертолета в Вологодской области является пилотирование на слишком малой высоте. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
О падении частного вертолета в районе озера Воже стало известно вечером 10 сентября.
Аппарат летел слишком низко над водой, что привело к его падению, сообщает канал. Известно о троих пострадавших, одного из них спасти не удалось. На месте крушения работают сотрудники экстренных служб.
Ранее в Кировской области самолет Ан-2п экстренно приземлился неподалеку от одной из деревень. На борту «кукурузника», помимо пилота, находились четверо парашютистов.