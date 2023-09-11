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01:03, 11 сентября 2023Ценности

22-летняя дочь Обамы прогулялась по улицам в бикини

Фото: @splashnews

Дочь бывшего президента США Барака Обамы Сашу заметили на публике в откровенном наряде. Фотографии папарацци публикует Page Six.

22-летняя знаменитость прогулялась по улицам Лос-Анджелеса в синей юбке длины макси с заниженной линией талии и бикини белого цвета, надетом вместо топа. При этом волосы девушки были распущены, а на ее лице отсутствовал макияж. В качестве обуви она выбрала сланцы.

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На размещенных кадрах видно, как Обама разговаривает с друзьями и курит сигарету.

В августе дочерей Обамы также сняли в откровенных нарядах на вечеринке. Сестры посетили мероприятие, организованное канадским рэпером Дрейком в клубе Bird Streets Club в Западном Голливуде. Для выхода в свет Саша Обама выбрала обнажающий живот корсетный кроп-топ и удлиненные мешковатые брюки серого цвета с заниженной талией и накладными карманами в районе коленей. В свою очередь, Малия Обама предпочла коричневый топ на шнуровке с абстрактным принтом.

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    Карина Черных
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