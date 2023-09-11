Футболист «Ювентуса» Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон

Полузащитник туринского «Ювентуса» Поль Погба сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, результаты теста были получены после матча первого тура чемпионата Италии против «Удинезе». Отмечается, что весь матч 30-летний французский футболист провел в запасе.

В этом сезоне Погба провел два матча в составе «Ювентуса». Большую часть прошлого сезона футболист пропустил из-за травмы.

Погба вернулся в «Ювентус» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2022 года. Он заключил контракт с командой, за которую выступал с 2012-й по 2016-й, на правах свободного агента. Вместе с «Ювентусом» француз четырежды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и трижды — Суперкубок страны. Также хавбек становился чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.