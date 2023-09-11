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13:52, 11 сентября 2023Бывший СССР

Польские пограничники рассказали о нападении белорусов с рогатками

Newsweek: на польских пограничников напали неизвестные с рогатками из Белоруссии

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польские пограничники пожаловались на нападение семи человек в белорусской форме в масках, у которых были рогатки и фонарики, с помощью которых они ослепили их. Об этом пишет Newsweek.

По информации издания, группа из семи человек в белорусской форме вечером 9 сентября кидала в польских пограничников камни в районе приграничного города Дубиче-Церкевне на северо-востоке Польши. На место прибыла специальная машина.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее белорусские пограничники опубликовали видео с польским военным вертолетом Ми-24, который вторгся на территорию республики. Позже в Минске заявили, что не считают вторжение вертолета на свою территорию провокацией со стороны Варшавы.

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    Александр Слабиев
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