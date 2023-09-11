Назван простой способ научиться позитивно реагировать на неудачи

Психотерапевт Майлз: теория подгоревшего тоста поможет справляться с неудачами

Психотерапевт Розалинда Майлз и коуч Натали Трайс рассказали о «теории подгоревшего тоста» — приема, который поможет научиться позитивно реагировать на неудачи. Их мнение приводит Metro.

Трайс объяснила, что смысл «теории подгоревшего тоста» заключается в способности относиться к жизненным невзгодам как к новым возможностям, которые дают шанс на успех или защищают от более серьезных неприятностей. «Согласно этой теории, если вас не взяли на работу, появится возможность лучше проявить себя на текущем месте или получить другое предложение. Когда вас бросают по смс, это невесело, но если отпустить ситуацию, вы встретите другого человека, который будет лучше к вам относиться», — привела примеры коуч.

Психотерапевт Майлз назвала этот прием простым и эффективным способом научить психику справляться с проблемами и неудачами. Она указала, что подобное мышление запускает процесс рассуждений, позволяющий понять причины возникших неприятностей и поставить цели на будущее. По мнению специалистки, «теория подгоревшего тоста» применима как к незначительным событиям, так и к серьезным жизненным потрясениям.

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