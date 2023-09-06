Психолог назвала способы борьбы с прокрастинацией

Психолог Наумова: чтобы бороться с прокрастинацией, нужно обозначить дедлайны

Люди, страдающие от прокрастинации, убеждены, что свои цели осуществят только в далеком будущем, рассказала психолог Наталья Наумова. Способы борьбы с прокрастинацией она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Чтобы бороться с прокрастинацией, уверена она, сначала следует выяснить ее причину. «Для этого нужно расставить приоритеты по каждой сфере вашей жизни и расписать план и время реализации по каждому пункту», — порекомендовала она. Затем нужно отфильтровать ненужные дела и обстоятельства, отвлекающие от цели. «Если вы постоянно отодвигаете сроки выполнения каких-то процессов — это явный признак того, что вам не нравится заниматься данной работой или вовсе нужно сменить сферу», — объяснила она.

Затем, добавила Наумова, нужно распределить задачи, составить список дел и обозначить дедлайны. «Запомните, что мелкие задачи следует выполнить в первую очередь, чтобы потом перейти к более простым», — сказала психолог, подчеркнув, что при выполнении планов важно избегать авралов.

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