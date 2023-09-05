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11:12, 5 сентября 2023Забота о себе

Психолог рассказала о правильной реакции на пассивную агрессию

Психолог Сафина посоветовала не разжигать конфликт с пассивным агрессором

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

При столкновении с пассивным агрессором лучше не поддаваться на провокацию и не разжигать конфликт, считает психолог-сексолог Риналия Сафина. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, как правильно реагировать на пассивную агрессию.

По словам Сафиной, по своей сути пассивная агрессия — это неумение правильно выразить свои негативные эмоции. Подобное поведение проявляется ироничными подколами, сомнительными комплиментами, фразами «с намеком», молчаливыми обидами под соусом «ничего не случилось». Все это явный признак неразвитого эмоционального интеллекта.

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Реакцией на подобное поведение чаще всего становится обида, раздражение и злость. По мнению Сафиной, в таких ситуациях лучше сохранять спокойствие. Нужно разобраться, что именно произошло, и постараться ответить на вопрос, почему человек так поступил.

Разжигать конфликт с пассивным агрессором бесполезно. Вряд ли он признает свою неправоту и покается. Таким людям свойственно отстаивать свою точку зрения до последнего. Не разжигайте конфликт. Выскажите свою точку зрения и оставьте человека поразмышлять

Риналия Сафинапсихолог

Также Сафина предложила поделиться своими чувствами с обидчиком. Зачастую агрессор не понимает, какую боль он может причинить своим поведением своему окружению. Если же эпизоды пассивной агрессии будут повторяться, стоит обсудить эту ситуацию с психологом либо разорвать отношения с этим человеком.

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    Наталья Обрядина
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