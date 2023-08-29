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14:21, 29 августа 2023Забота о себе

Назван забавный способ навсегда избавиться от привычки писать бывшему

Metro: замена номера телефона бывшего на эмодзи поможет перестать писать ему

Фото: Paul Hanaoka / Unsplash

Тиктокерша Челси Николь предложила заменить номер телефона бывшего на эмодзи, чтобы навсегда избавиться от привычки писать ему. О забавном, но действенном способе она рассказала в видео в TikTok, сообщает издание Metro.

Николь опубликовала в соцсети видеоролик, в котором посоветовала отправить своего бывшего на цифровое «кладбище», чтобы перестать писать ему сообщения. В этом, по ее словам, поможет всего лишь переименование бывшего возлюбленного в списке контактов смартфона и замена его имени на эмодзи с изображением надгробного камня.

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Такая замена приведет к тому, что его номер просто затеряется среди множества других контактов, оказавшихся на «кладбище» бывших друзей в телефоне, объяснила тиктокерша. «Это идеальный способ потерять чьи-то контактные данные — конечно, при условии, что вы не запомнили их номер», — заявила она.

Чтобы повысить эффективность этого способа, Николь также рекомендовала удалить все старые сообщения от экс-возлюбленного и отправлять на «кладбище» номеров контакты всех неугодных людей, чтобы впоследствии было сложно разобраться, кто есть кто.

Ранее психолог Анна Сухова оценила перспективу отношений людей с очень похожими взглядами. Общность интересов — одно из ключевых преимуществ отношений с похожими людьми, уверена она.

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    Наталья Обрядина
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