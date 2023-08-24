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20:17, 24 августа 2023Забота о себе

Психолог оценила перспективу отношений очень похожих людей

Психолог Сухова: партнеры со схожими взглядами смогут легко найти общий язык

Фото: Unsplash

Партнерам со схожими взглядами легче найти общий язык, считает психолог Анна Сухова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила перспективу отношений людей, которые очень похожи друг на друга.

По ее словам, некоторым может быть важно строить отношения со своими копиями, так как они ищут понимания, поддержки и схожести во мнениях и интересах. Другим интереснее отношения со своими противоположностями, так как им нужен новый опыт, разнообразие и интриги.

Когда мы вступаем в отношения, то зачастую хотим найти партнера, который будет похож на нас. Ведь с тем, кто разделяет наши интересы и ценности, нам уютно и комфортно. Однако такие отношения имеют свои особенности. У них есть как положительные стороны, так и негативные

Анна Суховапсихолог

Общность интересов — одно из ключевых преимуществ отношений с похожими людьми, объяснила собеседница «Ленты.ру». Такие партнеры вместе занимаются всеми делами и легко общаются на общие темы.

Еще одной положительной стороной таких отношений является повышение самоуверенности каждого из партнеров. «Когда вы видите человека, который похож на вас не только физически или по характеру, но имеет тот же уровень успеха или развития личности, это мотивирует», — отметила психолог.

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Однако, отмечает Сухова, стоит помнить о негативных аспектах подобных отношений. Схожие привычки и убеждения иногда могут вызывать конфликты.

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    Вера Владзиевская
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