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20:07, 11 сентября 2023Путешествия

Власти популярного курорта Европы начали штрафовать помешанных на сексе туристов

На Канарских островах начали штрафовать туристов, приезжающих ради секса в дюнах

Фото: Unsplash

Власти популярного курорта Европы начали преследовать и штрафовать туристов, помешанных на сексе с незнакомцами. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что речь идет об испанском острове Гран-Канария, который входит в состав Канарских островов. Какой именно размер штрафа будут выписывать нарушителям, не сообщается. Власти объяснили, что путешественники-свингеры наносят значительный ущерб природе и животному миру, оставляя после секса использованные презервативы, окурки и банки из-под напитков.

По информации издания, путешественники со всего мира годами приезжают на Гран-Канарию, чтобы заниматься сексом среди дюн. Наибольшей популярностью остров пользуется у британцев. Секс-туризм стал развит на курорте после пандемии. Люди, приезжающие ради сексуальных утех, состоят в группах в соцсетях и предупреждают друг друга о появлении полиции. Таким образом им удается остаться незамеченными.

Ранее сообщалось, что мужчины из Великобритании путешествуют в страны Африки, чтобы воспользоваться дешевыми интимными услугами местных секс-работниц. Журналисты изучили форум, на котором туристы делятся опытом и советами по поиску интима в отпуске. Один из пользователей назвал Гамбию «тайным секс-раем».

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    Зарина Дзагоева
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