МЧС выпустило оперативный прогноз о сильном тумане в Москве

МЧС предупредило о сильном тумане в Москве в ночь с 10 на 11 сентября

В ночь с 10 на 11 сентября в Москве ожидается туман и ухудшение видимости. Оперативный прогноз размещен на на сайте столичного главка МЧС России.

Как отмечают в ведомстве, по данных синоптиков Росгидромета, в ближайшие часы с сохранением до 09:00 часов 11 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров.

В связи с ухудшением погодных условий водителей попросили значительно сбавить скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущего транспорта, а также избегать внезапных маневров. «Будьте внимательны и осторожны!» — обратились к жителям и гостям столицы в МСЧ.

27 августа около 20 рейсов аэропортах российской столицы задержаны либо отменены из-за сильного тумана. Кроме того, массовая отмена и задержка рейсов произошла 9 августа. Тогда о причинах изменения расписания не сообщалось.