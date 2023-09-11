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01:35, 11 сентября 2023Россия

Появилось видео последствий удара по детскому саду в российском городе

«Известия»: появились кадры с последствиями удара ВСУ по детскому саду в Донецке

Детский сад «Дружок» в Ворошиловском районе Донецка третий раз за год оказался усыпан стеклами из разбитых окон в результате обстрела города Вооруженными силами Украины (ВСУ) в воскресенье, 10 сентября. Кадры с места происшествия опубликовали «Известия».

На фотографиях и видео, сделанных журналистом издания, показаны и вырванные из проемов деревянные оконные рамы, разбросанные игрушки, поврежденную мебель.

Отмечается, что первые два обстрела велись снарядами натовского 155-миллиметрового калибра. Сейчас, предположительно, прилетела ракета либо РСЗО «Град», либо ее чешский аналог RM-70.

5 сентября мэр города Алексей Кулемзин заявил, что снаряд, выпущенный Вооруженными силами Украины, попал в здание детского сада в Куйбышевском районе Донецка.

Утром 4 сентября сообщалось об обстреле села Подывотье Севского района. Там оказалось повреждено административное здание. Затем стало известно об атаке на село Зерново Суземского района, где россиянка получила легкие ранения.

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    Екатерина Подвигина
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