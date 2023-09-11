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10:59, 11 сентября 2023Культура

Успенская раскритиковала новый трек Моргенштерна в жанре шансон

Успенская назвала новый трек Моргенштерна «дешевой пародией на шансон»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

69-летняя российская исполнительница Любовь Успенская раскритиковала новый трек 25-летнего рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в жанре шансон. Своим мнением артистка поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Певица поведала, что ей не понравился трек хип-хоп-исполнителя под названием «Черный русский», добавив при этом, что клип на композицию, где Моргенштерн предстает в образе бандита, является креативным.

«Сегодня я послушала новую песню Моргенштерна в стиле шансон. Шансоном это назвать сложно, скорее дешевая пародия. Он думал, что это просто, вот так взять и влезть в жанр? Надо называть вещи своими именами, он просто еще молодой», — написала Успенская.

Ранее рэп-исполнитель рассказал о том, что хочет вернуться в Россию, а также поведал об обмане американского рэпера Rich The Kid (настоящее имя — Димитри Лесли Роджер).

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    Анастасия Астахова
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