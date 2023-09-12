Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:47, 12 сентября 2023Мир

Байден пошутил во время выступления по терактам 11 сентября

Байден начал выступление о терактах 11 сентября с шутки о спортивном прошлом

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

Американский лидер выступил с заявлением и встретился с военными на Аляске. Во время мероприятия он поприветствовал губернатора штата Майка Данливи и отметил, что они оба родом из города Скрантон в Пенсильвании. «Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», — сказал Байден. Говоря эти слова, глава Белого дома усмехнулся.

Ранее губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что решением ограничить добычу нефти и газа на Аляске Байден превратил Америку в страну, над которой смеются в России и Китае.

11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила четыре пассажирских самолета в США, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и один был направлен в здание Пентагона под Вашингтоном. Четвертый самолет разбился вблизи города Шанксвилл, штат Пенсильвания. Ответственность за организацию терактов взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Жертвами стали более 2,9 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленского призвали освободить от ответственности за коррупцию

    Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

    Ким Чен Ын покинул Пхеньян и отправился в Россию

    Учительница изнасиловала 12-летнего школьника у себя дома и попала под суд

    В США заявили о требовании граждан привлечь Байдена к ответственности

    Байден пошутил во время выступления по терактам 11 сентября

    Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября

    Байден наложит вето на законопроект палаты представителей

    В Индии нашли необычный способ борьбы с загрязнением воздуха

    Собчак высказалась о кричащих в общественных местах детях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости