Байден пошутил во время выступления по терактам 11 сентября

Байден начал выступление о терактах 11 сентября с шутки о спортивном прошлом

Президент США Джо Байден начал выступление в годовщину терактов 11 сентября с шутки о своем спортивном прошлом. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

Американский лидер выступил с заявлением и встретился с военными на Аляске. Во время мероприятия он поприветствовал губернатора штата Майка Данливи и отметил, что они оба родом из города Скрантон в Пенсильвании. «Хотел бы я, чтобы он играл в моем клубе, когда я играл. Я мог бы попасть в число лучших игроков страны, будь он передо мной», — сказал Байден. Говоря эти слова, глава Белого дома усмехнулся.

Ранее губернатор Аляски Майк Данливи заявил, что решением ограничить добычу нефти и газа на Аляске Байден превратил Америку в страну, над которой смеются в России и Китае.

11 сентября 2001 года группа из 19 террористов захватила четыре пассажирских самолета в США, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и один был направлен в здание Пентагона под Вашингтоном. Четвертый самолет разбился вблизи города Шанксвилл, штат Пенсильвания. Ответственность за организацию терактов взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ). Жертвами стали более 2,9 тысяч человек.