США назвали посмешищем из-за политической ошибки Байдена

Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются

Президент США Джо Байден решением ограничить добычу нефти и газа на Аляске превратил Америку в страну, над которой смеются в России и Китае. Об этом рассказал в интервью Fox Business губернатор штата Майк Данливи.

Политик отметил, что в решении Байдена нет никакого смысла. По мнению Данливи, единственное, чего может добиваться американский президент, — это повышение цен на нефть и газ настолько, чтобы «удешевить» некоторые возобновляемые источники энергии.

«Но, в конце концов, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Иран — они все смеются над Соединенными Штатами», — заявил губернатор.

Данливи подчеркнул, что нынешняя администрация президента США «вставляет себе палки в колеса». Политик добавил, что большинство американцев ждут 2024 года, когда в Штатах запланированы президентские выборы.

В марте текущего года сообщалось, что Джо Байден планирует ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин на северо-западе Аляски. В Белом доме подчеркивали, что американский лидер предотвратит или ограничит бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 миллиона гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане.