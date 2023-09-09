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01:48, 9 сентября 2023Мир

США назвали посмешищем из-за политической ошибки Байдена

Губернатор Аляски Данливи: Байден превратил США в страну, над которой смеются
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Джо Байден решением ограничить добычу нефти и газа на Аляске превратил Америку в страну, над которой смеются в России и Китае. Об этом рассказал в интервью Fox Business губернатор штата Майк Данливи.

Политик отметил, что в решении Байдена нет никакого смысла. По мнению Данливи, единственное, чего может добиваться американский президент, — это повышение цен на нефть и газ настолько, чтобы «удешевить» некоторые возобновляемые источники энергии.

«Но, в конце концов, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Иран — они все смеются над Соединенными Штатами», — заявил губернатор.

Данливи подчеркнул, что нынешняя администрация президента США «вставляет себе палки в колеса». Политик добавил, что большинство американцев ждут 2024 года, когда в Штатах запланированы президентские выборы.

В марте текущего года сообщалось, что Джо Байден планирует ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин на северо-западе Аляски. В Белом доме подчеркивали, что американский лидер предотвратит или ограничит бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 миллиона гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане.

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    Марина Совина
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