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03:10, 13 марта 2023Мир

Байден ограничит крупный нефтяной проект на Аляске

AP: Байден намерен ограничить крупный проект по бурению нефтяных скважин на Аляске
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Президент США Джо Байден планирует ограничить масштабный проект по бурению нефтяных скважин на северо-западе Аляски. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что американский лидер предотвратит или ограничит бурение нефти на 16 миллионах акров (6,5 миллиона гектаров) на Аляске и в Северном Ледовитом океане.

По данным агентства, Белый дом объявит о плане, который состоит из двух частей. Так, в рамках первой части глава США намерен запретить бурение на 3 миллионах акров (1,2 миллиона гектара) Северного Ледовитого океана, закрыв остальные федеральные воды от разведки нефти.

По словам собеседника агентства, в рамках второй части Белый дом разработает новые правила ведения деятельности для более чем 13 миллионов акров (5,3 миллиона гектаров) на обширной территории, известной как Национальный нефтяной резерв — Аляска.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Вашингтон решил одобрить разработку нефти на северо-западе Аляски, отклонив аргументы защитников природы. Как уточнили журналисты, крупной компании ConocoPhillips разрешат бурение на месторождении Уиллоу. Его запасы оцениваются в 600 миллионов баррелей.

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Марина Совина
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