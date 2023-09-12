Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась помощь врачей

Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась срочная помощь врачей

Двум актрисам театра Вахтангова потребовалась срочная помощь врачей с разницей в один день. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 9 сентября скорую помощь вызвали Лидии Вележевой: у актрисы резко упало давление. Врачи поставили ей диагноз — расстройство вегетативной нервной системы, однако от госпитализации Вележева отказалась.

На следующий день, 10 сентября, коллега Вележевой, заслуженная артистка России Агнесса Петерсон упала в здании театра и получила сотрясение головного мозга. Прибывшие медики госпитализировали актрису, сейчас она находится в больнице.

Ранее поклонница российского исполнителя Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, упала в обморок во время его концерта на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Позже представитель SHAMAN раскрыл подробности о состоянии потерявшей сознание фанатки.