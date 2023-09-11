Представитель SHAMAN раскрыл подробности о состоянии упавшей в обморок фанатки

Представитель SHAMAN: упавшая в обморок на концерте фанатка скоро пришла в себя

Девушка, упавшая в обморок на концерте российского исполнителя Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, вскоре пришла в себя. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил руководитель пресс-службы музыканта Антон Коробков-Землянский.

Ранее в сети появилось видео инцидента с концерта певца на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге. Во время исполнения песни «Мед» артист пригласил одну из зрительниц на сцену. Во время медленного танца с Дроновым она потеряла сознание.

Коробков-Землянский рассказал, что певец подхватил девушку, когда у нее подкосились ноги, и начал звать на помощь. К ним подбежали сотрудники службы безопасности. Они спустили девушку со сцены и сопроводили на свежий воздух. «Она буквально через несколько секунд начала в себя приходить. Ребята с ней посидели несколько минут, ей чуть-чуть помахали. Она сказала, что отошла, что помощь не нужна, поэтому медиков не вызывали», — раскрыл представитель певца судьбу фанатки.

По его словам, обмороку способствовало волнение и то, что на танцполе было очень жарко. Собеседник «Ленты.ру» также отметил, что заминка длилась минуту-две. «Он (Дронов — прим. «Ленты.ру») убедился, что ей окажут помощь, и вернулся на сцену, чтобы продолжить концерт», — сказал он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение главы государства Владимира Путина к SHAMAN. По словам Пескова, Путин «очень по-доброму» относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции (СВО). После исполнитель прокомментировал реакцию президента на свое творчество.

